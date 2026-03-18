¡Se viene una gran jornada de deporte y desafío! 💪
Te invitamos a participar del Dua Piñeyro, una competencia para disfrutar, superarte y vivir el duatlón en un circuito espectacular.
📅 Fecha: Domingo 17 de mayo
🕥 Hora de largada: 10:30 hs
📍 Largada: Playón del Ferrocarril – Piñeyro, Coronel Suárez
🏃♂️ Modalidad:
3 km running 🏃
20 km ciclismo 🚴
3 km running 🏃
📝 Inscripción:
www.bahicorre.com.ar
🏆 Categorías
Masculino (MTB / Ruta)
* Hasta 19 años (inscripción gratuita)
* 20 – 29 años
* 30 – 39 años
* 40 – 49 años
* 50 – 59 años
* 60 años en adelante
Femenino (MTB)
* Hasta 19 años (inscripción gratuita)
* 20 – 29 años
* 30 – 39 años
* 40 – 49 años
* 50 – 59 años
* 60 años en adelante
👥 Postas
* Femenino
* Masculino
* Mixto
Categorías Postas:
* Hasta 80 años (suma de edades)
* +80 años (suma de edades)
🏅 Premiación
* General individual: del 1° al 5° puesto
* Premiación del 1ero al 3 ero en cada Categoria
* Medalla finisher para todos los participantes
📢 Organiza: Desafíos del Sudoeste
🤝 Acompaña: Dirección de Deportes
🔥 **Animate al desafío y vení a vivir el duatlón en Piñeyro.
