Encuentro de las orquestas de la Escuela Municipal de Música y la Orquesta Escuela de Coronel Suárez
📅 Viernes 31 de octubre – 20:30 hs
📍 Sociedad Alemana de Coronel Suárez
🎟️ Entrada libre y gratuita
La Dirección de Gestión Cultural y la Escuela Municipal de Música invitan a disfrutar de una noche única donde la música florece con el talento y la pasión de nuestras orquestas locales.
Participarán:
🎻 Ensamble de Cuerdas Inicial de la EMMCoS
🎶 Ensamble Juvenil de la Orquesta Escuela
🎵 Orquesta de Jóvenes y Adultos de la Escuela Municipal de Música
Este encuentro celebra la primavera a través del arte y la unión, reflejando el compromiso de jóvenes y adultos que día a día hacen de la música un puente de encuentro y comunidad.
🌸 Acompañan: Asociación Alemana Unión, Asociación Andante, Programa Provincial de Coros y Orquestas Bonaerenses, Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez y Suárez Municipio.
💬 Desde la Gestión de Gobierno encabezada por el Intendente Ricardo Moccero, reafirmamos nuestra decisión de impulsar políticas artísticas y educativas públicas, inclusivas y totalmente gratuitas, que promueven el acceso a la cultura como un derecho para todos.
🎼 Una noche para disfrutar del sonido de nuestra comunidad en plena floración musical.
