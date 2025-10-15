PRIMAVERA ORQUESTAL

Encuentro de las orquestas de la Escuela Municipal de Música y la Orquesta Escuela de Coronel Suárez

📅 Viernes 31 de octubre – 20:30 hs

📍 Sociedad Alemana de Coronel Suárez

🎟️ Entrada libre y gratuita

La Dirección de Gestión Cultural y la Escuela Municipal de Música invitan a disfrutar de una noche única donde la música florece con el talento y la pasión de nuestras orquestas locales.

Participarán:

🎻 Ensamble de Cuerdas Inicial de la EMMCoS

🎶 Ensamble Juvenil de la Orquesta Escuela

🎵 Orquesta de Jóvenes y Adultos de la Escuela Municipal de Música

Este encuentro celebra la primavera a través del arte y la unión, reflejando el compromiso de jóvenes y adultos que día a día hacen de la música un puente de encuentro y comunidad.

🌸 Acompañan: Asociación Alemana Unión, Asociación Andante, Programa Provincial de Coros y Orquestas Bonaerenses, Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez y Suárez Municipio.

💬 Desde la Gestión de Gobierno encabezada por el Intendente Ricardo Moccero, reafirmamos nuestra decisión de impulsar políticas artísticas y educativas públicas, inclusivas y totalmente gratuitas, que promueven el acceso a la cultura como un derecho para todos.

🎼 Una noche para disfrutar del sonido de nuestra comunidad en plena floración musical.