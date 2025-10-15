Martes 14 de octubre | Primera jornada de competencia
🔹 Lo destacado
🥈 Atletismo: Cielo Lattmann logró Medalla de Plata en 1200 mts Sub 14.
🥉 Natación PCD: Francisco Weiman obtuvo la Medalla de Bronce en 50 mts libre.
Información General:
🎭 Cultura
➡️Gian Carlo Pihn (Malambo PCD): finalizó su participación, agradecimiento por su compromiso y representación.
➡️Silvina Cabrera y Sergio Hilario González (Danza Folklórica PCD): ya se presentaron en competencia a la espera de los resultados.
➡️Lucrecia Chávez (Dibujo PCD): inició su exposición. La premiación será el sábado.
👵👴 Personas Mayores
🔸Pesca: Luis Romano no obtuvo piezas en la primera jornada.
🔸Caminata: participaron Mary Paladino y Nora Mazzuco.Etapa de reconocimiento.
🔸Pádel Masculino: Juan Gasteneguy y Norberto Lora ganaron a Ensenada 6/0 – 6/0.
🔸Pádel Femenino: Teresa Fappiani y Marisa Hoffman vencieron a Quilmes 2/6 – 6/2 – 7/6.
🔸Taba: Carlos Busetto completó su primera jornada.
🔸Fútbol Tenis Masculino “B”: Hugo Uranga, Hugo Elorriaga y Gaspar Elorriaga ganaron a Coronel Rosales 15/10 – 15/11.
🔸Tenis de Mesa Cat. B: Carmen Fogel cayó ante General Rodríguez 11/6 – 11/6.
🔸Newcom Cat. B: victoria frente a Laprida 15/2 – 15/3.
🔸Tejo Intergeneración: Raúl y Gabriel Bortolas ganaron a Colón 15/9.
🔸Orientación Intergeneración: Iván Safenreiter y Aurelio Wesner finalizaron en 7º lugar.
🔸Bochas Femenino: Elisa Cabrera y Mónica Muñoz (Huanguelén) ganaron a Zárate 12–9.
🔸Fútbol Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel y Santino Bargas Torres superaron a Laprida 15/10 – 9/15 – 11/7.
🔸Sapo Intergeneración: Bautista Grossi y Alicia Nazca se ubicaron segundos en la primera jornada.
👧👦 Juveniles
🔺Atletismo: Cielo Luján Lattmann Denk – Medalla de Plata en 1200 mts Sub 14.
🔺Atletismo PCD: sin clasificación en la serie.
🔺Fútbol 11 Sub 14: derrota.
🔺Fútbol 11 Sub 16: victoria 4–1.
🔺Futsal Sub 15 Femenino: victoria 5–1.
🔺Hockey Sub 14 Femenino: empate 1–1 frente a Azul.
🔺Rugby Femenino: derrota ante Roque Pérez.
🔺Vóley Sub 13 Mixto: cayó 0–2 frente a Cañuelas (23–25, 15–25).
🔺Vóley Sub 15 Masculino: derrota 0–2.
🔺Vóley Sub 17 Masculino: derrota 0–2.
🔺Pádel Sub 14 Masculino: victoria 4/6 – 6/2 – 12/10.
🔺Pádel Sub 18: victoria 7/6 – 6/2.
🔺Natación PCD: 🥉 Francisco Weiman, Medalla de Bronce en 50 mts libre.
🔺Tenis Single Sub 16 Masculino: victoria frente a Lanús.
🔺Tenis Doble Sub 14 Masculino: derrota 5/7 – 4/6 vs. Mar del Plata.
🔺Beach Sub 16 Masculino: victoria 2–0 ante Campana.
🔺Beach Sub 18 Femenino: derrota 0–2.
🔺Beach Sub 18 Masculino: derrota 0–2.
🔺Fútbol PCD: derrota.
🔺Básquet 3×3 Sub 14: derrota.
🔺Básquet 3×3 Sub 16: derrota.
🔺Ajedrez: Avanza Benitez a su segunda jornada. Resto de los competidores fuera de competencia.
Juegos Bonaerenses 2025 – Final Provincial
