Juegos Bonaerenses 2025 – Final Provincial

Martes 14 de octubre | Primera jornada de competencia

🔹 Lo destacado

🥈 Atletismo: Cielo Lattmann logró Medalla de Plata en 1200 mts Sub 14.

🥉 Natación PCD: Francisco Weiman obtuvo la Medalla de Bronce en 50 mts libre.

Información General:

🎭 Cultura

➡️Gian Carlo Pihn (Malambo PCD): finalizó su participación, agradecimiento por su compromiso y representación.

➡️Silvina Cabrera y Sergio Hilario González (Danza Folklórica PCD): ya se presentaron en competencia a la espera de los resultados.

➡️Lucrecia Chávez (Dibujo PCD): inició su exposición. La premiación será el sábado.

👵👴 Personas Mayores

🔸Pesca: Luis Romano no obtuvo piezas en la primera jornada.

🔸Caminata: participaron Mary Paladino y Nora Mazzuco.Etapa de reconocimiento.

🔸Pádel Masculino: Juan Gasteneguy y Norberto Lora ganaron a Ensenada 6/0 – 6/0.

🔸Pádel Femenino: Teresa Fappiani y Marisa Hoffman vencieron a Quilmes 2/6 – 6/2 – 7/6.

🔸Taba: Carlos Busetto completó su primera jornada.

🔸Fútbol Tenis Masculino “B”: Hugo Uranga, Hugo Elorriaga y Gaspar Elorriaga ganaron a Coronel Rosales 15/10 – 15/11.

🔸Tenis de Mesa Cat. B: Carmen Fogel cayó ante General Rodríguez 11/6 – 11/6.

🔸Newcom Cat. B: victoria frente a Laprida 15/2 – 15/3.

🔸Tejo Intergeneración: Raúl y Gabriel Bortolas ganaron a Colón 15/9.

🔸Orientación Intergeneración: Iván Safenreiter y Aurelio Wesner finalizaron en 7º lugar.

🔸Bochas Femenino: Elisa Cabrera y Mónica Muñoz (Huanguelén) ganaron a Zárate 12–9.

🔸Fútbol Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel y Santino Bargas Torres superaron a Laprida 15/10 – 9/15 – 11/7.

🔸Sapo Intergeneración: Bautista Grossi y Alicia Nazca se ubicaron segundos en la primera jornada.

👧👦 Juveniles

🔺Atletismo: Cielo Luján Lattmann Denk – Medalla de Plata en 1200 mts Sub 14.

🔺Atletismo PCD: sin clasificación en la serie.

🔺Fútbol 11 Sub 14: derrota.

🔺Fútbol 11 Sub 16: victoria 4–1.

🔺Futsal Sub 15 Femenino: victoria 5–1.

🔺Hockey Sub 14 Femenino: empate 1–1 frente a Azul.

🔺Rugby Femenino: derrota ante Roque Pérez.

🔺Vóley Sub 13 Mixto: cayó 0–2 frente a Cañuelas (23–25, 15–25).

🔺Vóley Sub 15 Masculino: derrota 0–2.

🔺Vóley Sub 17 Masculino: derrota 0–2.

🔺Pádel Sub 14 Masculino: victoria 4/6 – 6/2 – 12/10.

🔺Pádel Sub 18: victoria 7/6 – 6/2.

🔺Natación PCD: 🥉 Francisco Weiman, Medalla de Bronce en 50 mts libre.

🔺Tenis Single Sub 16 Masculino: victoria frente a Lanús.

🔺Tenis Doble Sub 14 Masculino: derrota 5/7 – 4/6 vs. Mar del Plata.

🔺Beach Sub 16 Masculino: victoria 2–0 ante Campana.

🔺Beach Sub 18 Femenino: derrota 0–2.

🔺Beach Sub 18 Masculino: derrota 0–2.

🔺Fútbol PCD: derrota.

🔺Básquet 3×3 Sub 14: derrota.

🔺Básquet 3×3 Sub 16: derrota.

🔺Ajedrez: Avanza Benitez a su segunda jornada. Resto de los competidores fuera de competencia.