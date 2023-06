Prevención de la Triquinosis

La Dirección de Bromatología dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Coronel Suárez solicita a la población tener precaución al adquirir alimentos, en especial, aquellos que contengan cerdo como principal ingrediente. Por asesoramiento respecto al tema deben acercarse a dependencias de la dirección de Bromatología –Av. Casey y Roque Sáenz Peña- o comunicarse al 2926-424695.

????La advertencia se extiende a los PRODUCTORES Y MÉDICOS VETERINARIOS. LA TRIQUINOSIS ES UNA ENFERMEDAD DE DENUNCIA OBLIGATORIA.

✍️A los carniceros del distrito, se les informa que para elaborar productos chacinados secos, cocidos, frescos y salazones necesitan gestionar la habilitación específica además de la que tiene la carnicería.

????De no contar con la autorización, los productos mencionados que se encuentren en sus comercios de carnicerías serán pasibles del decomiso correspondiente a productos no autorizados.

????Recomendaciones para consumidores, elaboradores, faenadores y criadores de cerdos: ante casos de triquina positivos detectados en diferentes Partidos de la Provincia de Buenos Aires, la secretaría de Salud, por medio de la Dirección de Bromatología, solicita “no consumir chacinados o facturas de cerdo (chorizos secos, panceta, jamón, bondiola, salamines, etc.) que no se encuentren debidamente identificados con rótulos.”

????No consumir productos elaborados con carne de cerdo en forma casera, a menos que se tenga la certeza de que el cerdo ha sido analizado por un profesional responsable. Finalmente, hay que cocinar hasta que desaparezca el color rosado (más de 70°C) cuando se consuma la carne de cerdo fresca.

????El elaborador deberá adquirir las reses faenadas en lugares que aseguren su aptitud sanitaria (establecimientos frigoríficos habilitados).

????Vale señalar que el único método seguro para eliminar las larvas del parásito es la cocción total a más de 70° de temperatura.

☑Otras técnicas como la refrigeración, salazón, el ahumado o el secado no matan al parásito.

????Se remarca que “el faenador casero de cerdos deberá mandar a analizar siempre pequeños trozos de carne, provenientes de la totalidad de los cerdos que se faenen, por un profesional matriculado responsable que utilice la técnica de DIGESTION ENZIMATICA.

❌Las muestras que se analizarán deben provenir de la parte carnosa de la entraña (diafragma), músculos intercostales (carne entre las costillas), carne de la base de la lengua y carne de la quijada (músculo masetero).

????Finalmente, los consejos para el criador de cerdos pasan por mantener la higiene en las instalaciones de crianza, evitando la presencia de roedores. Además, se deberá asegurar una adecuada sanidad de los animales mediante los tratamientos preventivos necesarios.