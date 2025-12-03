PRESENTACIÓN DE UN NUEVO DISCO DEL DÚO “STROMAN GONELLA”

Este sábado en la Biblioteca: Stroman – Gonella, y la presentación de Pedregal, un disco pura y exclusivamente de folclore, con artistas invitados

No te pierdas este espectáculo de lujo, para disfrutar todas la música en su máxima expresión!

Entradas anticipadas $8000 en la Biblioteca, de 13 a 19hs o en puerta el mismo día.