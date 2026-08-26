La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez invita a la comunidad a disfrutar de una nueva muestra de Guitarra Criolla, a cargo del profesor Enzo Introcaso.
Será una linda oportunidad para acompañar a los alumnos y alumnas, quienes compartirán parte del trabajo y los aprendizajes desarrollados durante las clases.
Viernes 28 de agosto
18:30 hs.
Escuela Municipal de Música – Lamadrid 1250
Una tarde para encontrarnos a través de la música y disfrutar del talento de nuestros estudiantes.
¡Los esperamos!
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