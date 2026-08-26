MUESTRA DE GUITARRA CRIOLLA

La Escuela Municipal de Música de Coronel Suárez invita a la comunidad a disfrutar de una nueva muestra de Guitarra Criolla, a cargo del profesor Enzo Introcaso.

Será una linda oportunidad para acompañar a los alumnos y alumnas, quienes compartirán parte del trabajo y los aprendizajes desarrollados durante las clases.