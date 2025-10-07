Plan de ordenamiento del tránsito vehicular en barrio Puente Chico

La Jefatura de Gabinete, a través del área Inspección y Tránsito informan a la población que continúan trabajando en el marco de la Ordenanza N° 8362/25, con el nuevo ordenamiento vehicular en diversos sectores de la ciudad cabecera, tras un largo proceso de análisis y pedidos de vecinos de las distintas barriadas, con el propósito de llevar adelante un plan que favorezca la circulación y, sobre todo, la seguridad de los ciudadanos.

👉A través del siguiente link informamos las calles del barrio Puente Chico que modificaron su orientación y sentido, tras la apertura de nuevas arterias de circulación:

🔺Calle Buenos Aires: doble mano

🔺Calle Roma se habilitó doble mano en la cuadra entre Avellaneda Bis y Braganza

🔺Calle Madrid se habilitó doble mano en la cuadra entre Avellaneda bis y Braganza

🔺Calle Braganza se habilitó doble mano en la cuadra entre Roma y Buenos Aires

🔺Calle Maradona se habilitó doble mano entre Roma y Buenos Aires