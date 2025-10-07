El Coro de Mayores “Héctor David Long” celebra 55° años de trayectoria musical

El próximo sábado 18 de octubre, a las 20:30 hs, el Honorable Concejo Deliberante será escenario de una noche especial para celebrar los 55 años de trayectoria del Coro de Mayores “Héctor David Long”.

🎼Durante la velada se podrá disfrutar de un variado repertorio que incluirá temas folclóricos, una intervención sobre la obra de Astor Piazzolla, música espiritual e himnos.

👨‍🦰El coro contará además con el acompañamiento de reconocidos músicos invitados que participarán en algunas de las obras: Ángel Schamberger, Diego Ruíz Díaz, Juan Gonella, Javier Stromann y Nicolás Navarro.

👦La presentación también marcará el debut de nuevos integrantes, sumando frescura y entusiasmo al conjunto.

🫶En este marco, se realizarán importantes reconocimientos a coreutas que han marcado la vida institucional del coro.

🎫La entrada es libre y gratuita.

🎊¡Una oportunidad única para compartir música, historia y emoción en comunidad!