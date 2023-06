Personas Mayores: Coronel Suárez será sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

El próximo 21 de julio, la localidad, será anfitriona de las disciplinas Tejo, Fútbol, Tenis, Taba, Coreografía Pop, Sapo, Tenis de Mesa, Orientación, Ajedrez, New Com, Damas y Pentatlón.

????El director del Consejo de Personas Mayores Osvaldo Lezica participó junto a coordinadores, directores y representantes de los distritos que conforman la Región XI (Adolfo Alsina, Daireaux, Gral. La Madrid, Güaminí, Hipólito Yrigoyen, Puan, Saavedra, Tornquist y Coronel Suárez); de una reunión virtual convocada por los encargados de Deportes de Personas Mayores a nivel provincial, Pablo Guevara y Luciana Ireba.

????Durante la misma se definió que Coronel Suárez junto a General La Madrid sean los distritos anfitriones para la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

????El 18 de julio, en General La Madrid se disputarán las disciplinas: Pelota, Padel, Natación, Burako, Tenis, Chin Chon, Bochas, Escoba de 15, Lotería, Mus, Caminata y Truco.

????Coronel Suárez recibirá el 21 de julio, las disciplinas Tejo, Fútbol, Tenis, Taba, Coreografía Pop, Sapo, Tenis de Mesa, Orientación, Ajedrez, New Com, Damas y Pentatlón.

Finalmente, el próximo 14 de agosto en Guaminí se desarrollará la disciplina Pesca.