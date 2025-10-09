Personas Mayores: Coronel Suárez presente en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025

El Consejo de Personas Mayores de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que entre los días 13 y 18 de octubre, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, se desarrollará la Instancia Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025.

🚌La delegación suarense de Personas Mayores viajará para representar al distrito en diferentes disciplinas deportivas y recreativas. Los participantes deberán presentarse el domingo 12 de octubre, a las 23:45 horas, en el Palacio Municipal (Alsina 150), con DNI correspondiente.

📍Representantes de Coronel Suárez en la Final Provincial:

🔹Natación Masculino: Alberto Gatto (Coronel Suárez)

🔹Natación Femenino: Elena Errobidart (Coronel Suárez)

🔹Tenis de Mesa Femenino Cat. “B”: Carmen Fogel (Pueblo Santa María)

🔹Pesca: Luis Romano (Coronel Suárez)

🔹Tejo Intergeneración: Raúl Bortolas – Gabriel Bortolas (Coronel Suárez)

🔹Taba: Carlos Busseto (Coronel Suárez)

🔹Pádel Masculino: Norberto Lora – Juan Gasteneguy (Coronel Suárez)

🔹Pádel Femenino: Marisa Hoffman – Teresa Fappiani (Coronel Suárez)

🔹Sapo Intergeneración: Alicia Nasca – Bautista Grossi (Coronel Suárez)

🔹Fútbol-Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel – Santino Bargas Torres (Coronel Suárez)

🔹Fútbol-Tenis “B”: Hugo Uranga – Hugo Elorriaga – Gaspar Elorriaga (Coronel Suárez)

🔹Caminata Regularizada: María de los Ángeles Paladino – Nora Mazzuco (Coronel Suárez)

🔹Bonaerenses en Carrera: Ana Díaz (Coronel Suárez)

🔹Bochas Femenino: Elisa Cabrera – Mónica Muñoz (Huanguelén)

🔹Orientación Intergeneración: Aurelio Wesner – Iván Safenreiter Wagner

🔹Orientación Masculino: Hugo Canutti – Pablo Bertinat

🔹Orientación Femenino: Elsa Moreno – María Elena Schroh

🔹Newcom “Los Milos”: Osvaldo Díaz – Daniel Wainbender – Carlos Rubio – Carmen López – Juan Ratto – Hilda Pertierra – Mirta Sphan – Cristina Mariani – Susana Khun – Florencio Díaz – Carlos Stroh (Coronel Suárez)

💪Desde el Municipio acompañamos con orgullo a cada uno de los y las participantes que representarán a Coronel Suárez en esta gran final, deseándoles muchos éxitos y que disfruten al máximo de esta experiencia deportiva y de encuentro.