Marchesini disertó en Coronel Suárez sobre el futuro de la Educación Técnico Profesional

En la tarde del miércoles 8 de octubre, el Licenciado Gerardo Marchesini, reconocido docente y ex Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), visitó Coronel Suárez y brindó una charla abierta en el recinto del Honorable Concejo Deliberante.

👥Previo al encuentro, Marchesini fue recibido en el despacho principal del Municipio por el Intendente Ricardo Moccero, con quien dialogó sobre la importancia de la educación técnico profesional en la formación de los jóvenes y en el desarrollo productivo de la región.

✍️Durante su exposición, Marchesini abordó la relevancia de la Educación Técnico Profesional como motor de desarrollo del país, al tiempo que expresó su preocupación por la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional en el Presupuesto 2026, que garantizaba recursos específicos para equipamiento, infraestructura y capacitación docente en escuelas técnicas y agrarias.

👨‍🏫Asimismo, explicó las consecuencias de la derogación del artículo 52 de la Ley N° 26.058, norma que dio origen a dicho Fondo, resaltando la necesidad de defender una educación técnica de calidad como derecho de las nuevas generaciones.

👫La actividad, organizada por la Dirección de Educación del Municipio de Coronel Suárez, convocó a docentes, estudiantes, autoridades y vecinos interesados en reflexionar y debatir sobre los desafíos actuales y futuros de la educación técnica.