PEÑA CULTURAL DE SAN FRANCISCO

El “Cultural San Francisco” de nuestra ciudad cerrará el presente ciclo de actividades con el desarrollo de una espectacular “Peña Cultural” en instalaciones del “Mercado de las Artes” de Cnel. Suárez el próximo viernes 6 de diciembre de 18 a 23 h con un amplio programa de acciones culturales destinado a toda la familia con ingreso libre y gratuito.

Se invita a toda la comunidad a ser partícipes activos del evento “Peña Cultural: San Francisco” que contará con una gran diversidad de propuestas culturales para toda la familia que comenzarán a desarrollarse a partir de las 18 h y se extenderá hasta la media noche.

Participarán de la “Peña Cultural”, artistas recuperadores de materiales, ceramistas, trabajadores de productos naturales, diseñadores de accesorios e indumentaria, expositores de diseños en impresoras 3D, bordados, mates, artesanías, entre otras expresiones artísticas.

Se comunica que gracias a la “Fundación Come and See” la jornada cultural será sede exclusiva de una propuesta de proyección cinematográfica, denominada “Navidad con The Chosen: Los mensajeros”, una propuesta que se replicará durante el mes de diciembre en toda Latinoamérica y que Coronel Suárez será parte gracias a la gestión del Prof. Sebastián Andes, actual director del «Cultural San Francisco».

El gran éxito de “The Chosen”, visto por más de 600 millones de personas en casi 200 países del mundo, no ha hecho que su director Dallas Jenkins, haya olvidado su primordial propósito, celebrar el nacimiento de Cristo en comunidad. El mismísimo Dallas invita a la exclusiva proyección de “Los mensajeros” en español, una producción especial que representa con fantásticos detalles artísticos el nacimiento de Jesús a través de los ojos de María y José.

La exclusiva proyección de “Los Mensajeros” de Dallas Jenkins, será en el marco de la “Peña Cultural” a partir de las 19 h con participación libre y gratuita. Se invita a acercarse en familia con reposera y equipo de mate.