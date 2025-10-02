Pasman celebró sus 118 años con un emotivo reconocimiento a vecinos por su trayectoria y compromiso comunitario

Pasman celebró sus 118 años con un emotivo reconocimiento a vecinos por su trayectoria y compromiso comunitario

🎀La comunidad de Pasman festejó con orgullo el 118° aniversario de su fundación, una celebración marcada por el arraigo, la identidad y la grandeza de un pueblo que sigue vivo gracias al compromiso de sus vecinos.

🎤Durante el acto oficial, encabezado por el Intendente Interino Mauro Moccero, el delegado municipal Alberto Schmidt, autoridades del gabinete, concejales, consejeros escolares e instituciones locales, se entregaron distinciones a vecinos que representan la esencia de Pasman: trabajo, solidaridad y amor por su pueblo.

🎗️Entre los reconocidos se destacó a Juan Carlos Seinger, quien trabajó más de 40 años en la sucursal de la Cooperativa San Martín, colaboró activamente en distintas instituciones locales y dejó como legado cultural la construcción de la Casita de los Libros en la plaza Juan XXIII, espacio de encuentro y lectura para toda la comunidad.

📍También recibieron distinciones las jóvenes deportistas Morena Peilmann e Indiana Nara Melchior, quienes con esfuerzo y talento hoy integran la Primera División del Club Peñarol de Guaminí, dentro de la Liga Regional, llevando el nombre de Pasman a lo más alto del fútbol femenino regional.

🙋En tanto, el doctor Adrián Ziegler fue reconocido por su incansable labor en la comisión del Centro Social y Deportivo Belgrano, siendo impulsor de la participación del club en los torneos organizados por el Municipio de Coronel Suárez.

☺️Con profunda emoción, Ziegler agradeció la distinción con palabras cargadas de sentimiento para su pueblo que lo vio crecer.

✔️“Un club con más de 100 años tiene que seguir vivo en el pueblo. Lo que hacemos es para que nunca se apague y siga vigente. Esto es una caricia al alma, gracias a todos”.

🫶La jornada concluyó con un fuerte mensaje de unidad y pertenencia, reafirmando que Pasman es un pueblo chico en tamaño, pero gigante en historia y en el corazón de su gente, que día a día sostiene sus instituciones, preserva sus valores y proyecta un futuro con oportunidades para las nuevas generaciones.