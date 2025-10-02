Niños y abuelos: jugando juntos a recordar

Bajo el lema “¿A qué jugaban cuando eran niños?”, los chicos del Taller de Estimulación Cognitiva del Hospital Municipal coordinado por la Licenciada Estefania Seitua; compartieron una jornada muy especial con los abuelos residentes del Hogar de Ancianos.

🎯🎱Como cada año, esta actividad tuvo como objetivo fortalecer los vínculos intergeneracionales, propiciar el encuentro, la memoria y la recreación.

👥Durante la visita, acompañados por los Acompañantes Terapéuticos Agustín Rodríguez, Claudia Negrin y Natalia Caraballo, se realizaron diferentes juegos que despertaron sonrisas, recuerdos y anécdotas.

🙂Fue una tarde de diversión, intercambio y estimulación, donde niños y adultos mayores disfrutaron juntos, generando un clima de afecto y alegría compartida.

🙌Un espacio para encontrarse, revivir historias y seguir aprendiendo unos de otros.