Pasión de Criollos: El Legado de los Bravo Roveda que conquistó Montevideo

En el corazón de la tradición y el campo, hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten en el galope. Venancio y Feliciano Bravo Roveda, jóvenes suarenses unidos por la sangre y la pasión, vivieron una experiencia que difícilmente olviden: representar a la Argentina en el Mundial de Caballos Criollos en Montevideo, Uruguay.

🤗Lo que para muchos podría ser sólo una competencia, para los hermanos Bravo Roveda fue la concreción de un sueño familiar. En el emblemático Prado, escenario que respira historia equina, los suarenses se midieron en la final de Paleteadas con los mejores exponentes de Brasil y Uruguay, dos potencias indiscutibles en la disciplina.

👉La experiencia en Montevideo fue el reflejo de años de preparación y esfuerzo compartido. Venancio y Feliciano no estuvieron solos; llegaron acompañados por ese respaldo incondicional que caracteriza a la familia, donde cada integrante aporta su granito de arena, desde el entrenamiento diario hasta el aliento en la pista.

💫”Fue algo que desde el día uno estábamos buscando, soñábamos y proyectábamos”, aseguró Venancio Bravo al destacar la emoción de haber compartido este desafío codo a codo con su hermano Feliciano “Cartucho”.

💪Aunque la competencia fue dura y el nivel de los jinetes uruguayos y brasileños era excepcional, los Bravo Roveda dejaron la huella suarense en suelo extranjero, honrando con cada paleteada el apellido que portan.

🤝Un vínculo que trasciende el tiempo

💞Para entender la tenacidad con la que Venancio y Feliciano compitieron en tierras orientales, hay que mirar hacia atrás, hacia la figura de su abuela Alexie. Fue ella quien, allá por 1975, comenzó a cultivar el amor por esta raza y a criar ejemplares con paciencia y dedicación.

📌Aquellos primeros pasos en la cría no fueron solo un emprendimiento ganadero, sino la siembra de una semilla que florecería décadas después en el orgullo de sus nietos.

🐴”Nosotros crecimos al lado de los caballos y somos unos fanáticos”, afirmó Venancio Bravo Roveda, rememorando cómo aquel legado de la abuela se convirtió en el faro que guía cada decisión en la cabaña.

❣️Ese amor por el criollo es el hilo conductor que atraviesa a toda la familia Bravo Roveda, un equipo que trabaja a la par, se prepara con rigor y entiende que cada logro es, en realidad, un homenaje a los cimientos que Alexie construyó.

🤚Hoy, de regreso en Coronel Suárez, la familia Bravo Roveda no solo celebra una actuación destacada; celebra la vigencia de un legado.

💯El Mundial de Caballos Criollos fue el escenario perfecto para demostrar que, cuando la pasión se hereda y se cultiva con amor, no hay frontera que detenga el galope de un sueño.

✨La abuela Alexie, sin duda, estaría orgullosa de ver cómo sus nietos llevan, con la frente en alto, el estandarte de la familia y de nuestra Argentina a lo más alto.