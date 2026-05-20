EL RADICALISMO DE LA SEXTA SECCIÓN SE PLANTA EN DEFENSA DE LA ZONA FRÍA

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación se prepara para debatir modificaciones al régimen de Zona Fría, dirigentes, militantes, concejales radicales de distintos distritos de la Sexta Sección Electoral, junto a la senadora provincial Nerina Neumann y la diputada nacional Karina Banfi, expresaron su preocupación por el posible impacto que estos cambios podrían generar en miles de familias del interior bonaerense.

Durante las últimas semanas, concejalas y concejales radicales impulsaron proyectos en distintos Concejos Deliberantes de la región para manifestar la necesidad de defender un régimen que resulta fundamental para gran parte del sudoeste bonaerense, donde calefaccionarse no representa un lujo sino una necesidad cotidiana frente a las bajas temperaturas y las condiciones climáticas de la región.

En ese marco, la diputada nacional bahiense Karina Banfi adelantó su rechazo a la propuesta impulsada por el Gobierno Nacional y advirtió que el proyecto genera nuevas desigualdades al dejar afuera regiones templadas frías del sur bonaerense como Bahía Blanca, el cordón de Ventania, Tandil y parte de la costa atlántica.

“En este momento, dejar sin cobertura a los sectores más desventajados de la economía produciría una gran afectación en el bolsillo de la gente”, señaló Banfi.

Desde el radicalismo de la Sexta remarcaron que el sistema necesita racionalidad y criterios claros, pero advirtieron que cualquier modificación debe contemplar las realidades climáticas del interior y evitar que el ajuste termine recayendo sobre la clase media trabajadora de nuestros pueblos.

“El problema no es discutir el sistema ni mejorar su focalización. La preocupación aparece cuando los beneficios quedan sujetos a futuros decretos y existe incertidumbre sobre el alcance real que tendrán para miles de usuarios”, expresaron desde el espacio.

Actualmente, el régimen establece descuentos del 30% para usuarios residenciales y del 50% para sectores vulnerables en regiones incluidas dentro de la Zona Fría. El proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional propone modificaciones que dejarían la definición de beneficiarios y beneficios sujetos a futuras reglamentaciones.

Banfi también sostuvo que la ley vigente desde 2021 debe corregirse para evitar desigualdades injustas. “Mantener la zona fría solamente por región y no por ingresos termina generando situaciones absurdas, donde sectores de altísimo poder adquisitivo siguen recibiendo subsidios mientras jubilados del sur bonaerense quedan a tiro de decreto”, afirmó.

En ese contexto, desde la Sexta Sección destacaron la importancia del trabajo articulado entre militancia, dirigentes territoriales y representantes legislativos para defender los intereses del interior bonaerense.

“Defender la Zona Fría también es defender a nuestras familias, a nuestros pueblos y a quienes hacen un enorme esfuerzo para vivir y producir en el interior de la provincia de Buenos Aires”, concluyeron.