ATENCIÓN VECINOS DE CORONEL SUÁREZ

Desde el Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo informamos que:

NO se envían mensajes por WhatsApp confirmando turnos para la aplicación de la vacuna contra el neumococo.

Los turnos para la vacuna contra el DENGUE se gestionan únicamente por correo electrónico.

IMPORTANTE: No ingresar a links ni escanear códigos QR que personas inescrupulosas puedan compartir. Se trata de intentos de estafa con turnos inexistentes.

Ante cualquier situación sospechosa, comuníquese de inmediato al 101 – Policía Comunal.

Cuidémonos entre todos. Evitemos caer en engaños.