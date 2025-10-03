Desde el Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo informamos que:
NO se envían mensajes por WhatsApp confirmando turnos para la aplicación de la vacuna contra el neumococo.
Los turnos para la vacuna contra el DENGUE se gestionan únicamente por correo electrónico.
IMPORTANTE: No ingresar a links ni escanear códigos QR que personas inescrupulosas puedan compartir. Se trata de intentos de estafa con turnos inexistentes.
Ante cualquier situación sospechosa, comuníquese de inmediato al 101 – Policía Comunal.
Cuidémonos entre todos. Evitemos caer en engaños.
ATENCIÓN VECINOS DE CORONEL SUÁREZ
