Parlamento Juvenil Bonaerense 2025 – Instancia Distrital

El viernes 22 de agosto se realizó en el Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense 2025.

La apertura contó con la presencia del Jefe de Gabinete Mauro Moccero, la Presidenta del HCD, Andrea Acosta; el secretario de Gobierno, Gastón Duarte; la directora de Educación del Municipio, Anahí Barreneche y la Inspectora Jefa Distrital de Educación, Mónica Gieser; quienes acompañaron y destacaron la importancia del espacio de participación juvenil; además de las inspectoras Natalín Ravera y Nancy Masson, Secundario y DIEGEP respectivamente, que fueron parte de la organización.

Durante la jornada, estudiantes de distintas escuelas del distrito trabajaron en comisiones sobre Derechos Humanos y Salud Mental, Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Jóvenes y Trabajo, Comunicación y Medios, Educación Sexual Integral e Inclusión Educativa.

📝El encuentro incluyó debates, exposición de propuestas y la elección de los representantes que participarán en la instancia provincial del Parlamento Juvenil en este 2025 son: Ignacio Funes EES N° 4, Naomi Culasso EEST N°1, Delfina Garros Fasta San José, Thiago Gomez EES N°8.

🫶Una experiencia enriquecedora que promueve el debate, la escucha y la construcción colectiva de ideas para transformar la realidad.