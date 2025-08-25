convenio para ampliar la red eléctrica

En el marco de la entrega de 36 lotes a vecinos de Pueblo Santa María, este viernes 22 de agosto se firmó en el Centro Cultural “Héctor Maier Schwerdt” el convenio para la ampliación de la red de media y baja tensión.

✍️El acuerdo fue firmado por el intendente Ricardo Moccero y el presidente de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda de San José, Antonio Rogel.

👷‍♂️La obra representa una inversión superior a los 119 millones de pesos y permitirá dotar de infraestructura eléctrica a las nuevas manzanas donde se proyecta la construcción de viviendas, garantizando así los servicios esenciales para acompañar el crecimiento de la localidad.

🖋️Con esta firma, la Gestion de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero reafirma el compromiso de trabajar por el desarrollo de Santa María, generando condiciones concretas para que más familias proyecten su futuro en la comunidad.