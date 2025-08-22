La obra beneficiará a 184 familias que accederán a un servicio esencial y seguro, en el sector comprendido entre calles Montevideo, Juncal, Juana Azurduy y Juan Pablo II.
🖋️El Intendente Ricardo Moccero firmó el contrato para la ejecución de una obra fundamental para la calidad de vida de los vecinos de Pueblo Santa Trinidad: la ampliación de la red de agua corriente, financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
🚧La obra estará a cargo de la empresa Ligue Ltda. Cooperativa de trabajo, construcción, servicio público y asfalto, y permitirá instalar 2.300 metros de cañería en el sector comprendido entre calles Montevideo, Juncal, Juana Azurduy y Juan Pablo II.
➡️Esta decisión, impulsada por la Gestión de Ricardo Moccero junto al acompañamiento del gobernador Axel Kicillof, se concreta a pesar del recorte del Gobierno Nacional que paralizó todas las obras públicas, demostrando el compromiso de la Provincia y el Municipio con la comunidad suarense.
❕Además de garantizar un derecho básico como el acceso al agua potable, reduce costos de energía para el bombeo y responde al crecimiento demográfico que ha tenido Pueblo Santa Trinidad en los últimos años.
Moccero firmó el contrato para ampliar la red de agua en un sector del nuevo loteo de Santa Trinidad
La obra beneficiará a 184 familias que accederán a un servicio esencial y seguro, en el sector comprendido entre calles Montevideo, Juncal, Juana Azurduy y Juan Pablo II.
YouTube
RSS