Moccero firmó el contrato para ampliar la red de agua en un sector del nuevo loteo de Santa Trinidad

La obra beneficiará a 184 familias que accederán a un servicio esencial y seguro, en el sector comprendido entre calles Montevideo, Juncal, Juana Azurduy y Juan Pablo II.

🖋️El Intendente Ricardo Moccero firmó el contrato para la ejecución de una obra fundamental para la calidad de vida de los vecinos de Pueblo Santa Trinidad: la ampliación de la red de agua corriente, financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

🚧La obra estará a cargo de la empresa Ligue Ltda. Cooperativa de trabajo, construcción, servicio público y asfalto, y permitirá instalar 2.300 metros de cañería en el sector comprendido entre calles Montevideo, Juncal, Juana Azurduy y Juan Pablo II.

➡️Esta decisión, impulsada por la Gestión de Ricardo Moccero junto al acompañamiento del gobernador Axel Kicillof, se concreta a pesar del recorte del Gobierno Nacional que paralizó todas las obras públicas, demostrando el compromiso de la Provincia y el Municipio con la comunidad suarense.

❕Además de garantizar un derecho básico como el acceso al agua potable, reduce costos de energía para el bombeo y responde al crecimiento demográfico que ha tenido Pueblo Santa Trinidad en los últimos años.