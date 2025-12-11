Orgullo Suarense

el ParaKarate que inspira y hace historia🥋

👥El Intendente Ricardo Moccero recibió junto al Sensei Juan Carlos Rotela y al director de Deportes, Andrés “Piti” Mauri, a los alumnos del taller Municipal de ParaKarate, para celebrar un año de grandes avances, logros y sueños cumplidos.

💯Se celebró los importantes logros obtenidos en cada torneo provincial y nacional, demostrando que cuando hay disciplina, esfuerzo y pasión, no existen límites. Sus actuaciones posicionaron a Coronel Suárez como un referente en la Federación Argentina de Karate, llevando nuestra bandera bien alto y con una excelencia que emociona.

👏Durante el encuentro, el Intendente Moccero felicitó a cada uno de los alumnos y los alentó a seguir creciendo el próximo año, recordándoles que este taller existe para ellos, para que puedan disfrutar de un deporte en igualdad de oportunidades, con el acompañamiento del Municipio para competir en instancias regionales, provinciales y nacionales. “Ustedes son un orgullo para Suárez, y vamos a seguir apoyando este camino”, les expresó.

👩‍❤️‍👨Las familias, que acompañan cada entrenamiento y cada viaje, también compartieron su agradecimiento por la decisión del Intendente de invertir en inclusión, deporte y oportunidades reales para los jóvenes del distrito.

❣️Y entre tantas sonrisas, hubo palabras que llegaron directo al corazón.

Cuando le preguntaron cómo había vivido el año, Blas respondió sin dudar: “Esto lo hago porque está el profe Rotela.”

👉Una frase simple, pero enorme, que resume el espíritu del taller: motivación, disciplina, empatía y el amor por el karate que transmite el Sensei Rotela en cada clase.

🥰Porque el ParaKarate municipal no solo forma deportistas; forma historias de superación, de comunidad y de un Suárez que crece desde el corazón de su gente.