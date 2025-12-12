Gran concurrencia de participantes en el curso de Manipulación de Alimentos

Los días 18 y 19 de diciembre, a las 13:00, se brindará una nueva capacitación destinada a personas que trabajen o deseen trabajar en contacto con alimentos. Los interesados deben inscribirse en el 2926-476825 o en la oficina de Av. Casey y Roque Sáenz Peña de lunes a viernes de 6 a 19:00.

🙂Con una destacada participación de la comunidad, se llevó a cabo con éxito el curso de Manipulación de Alimentos dictado por personal de la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud.

👌Las personas asistieron a esta capacitación, demostraron su compromiso con la seguridad y la calidad alimentaria. El curso, desarrollado en tres etapas de dos días cada una, tuvo como objetivo brindar conocimientos y herramientas fundamentales para la correcta manipulación de alimentos, abarcando temas de higiene, prevención de riesgos y normas sanitarias y otorgando así el Carné Oficial de Manipulador de Alimentos.

👥Entre los participantes se encontraban emprendedoras y emprendedores locales, comerciantes, personal municipal que se desempeña en cocinas del Hospital Municipal y del Hogar de Ancianos Domingo Goñi, así como integrantes del área de Educación. La diversidad del grupo enriqueció el intercambio de experiencias, consolidando un espacio de aprendizaje inclusivo.

👩‍⚕️Desde la Secretaría de Salud, la Dra. Diana Peralta destacó la importancia de continuar ofreciendo capacitaciones que mejoren la calidad del trabajo en distintos sectores de la comunidad, reforzando el compromiso con la salud pública y el bienestar social.