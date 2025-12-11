Mauro Moccero acompañó la entrega de certificados a personas mayores que participaron de los talleres municipales que se dictaron en el Hogar de Ancianos

En una emotiva jornada se realizó en la tarde el miércoles 10 de diciembre, la entrega de certificados a las personas mayores que este año participaron de los talleres municipales, en su mayoría residentes del Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”.

🕺💃Las actividades incluyeron talleres de folclore, dictado por el profesor Hugo Sein; artes plásticas, a cargo de Graciela Herlein; computación, articulado con la EET N°1; y el Nivel Primario de Educación de Adultos del CEA N°720, dictado por la maestra de grado Eugenia Osinaga.

👫Acompañaron el acto el Jefe de Gabinete, Mauro Moccero, en representación del Intendente Municipal Ricardo Moccero; la directora del Hogar de Ancianos, Marina Sauer; el director de Comunicaciones Fernando Streitenberger, la consejera escolar Silvina Schulmeister y el concejal Miguel Desch.

💞Durante su mensaje, el Jefe de Gabinete expresó su profundo orgullo por cada una de las personas mayores que lograron cumplir la meta que se propusieron este año. Las instó a seguir participando y disfrutando de nuevas experiencias, y destacó el esfuerzo que realiza el Municipio para que los talleres continúen funcionando y ofreciendo espacios de aprendizaje, acompañamiento y recreación