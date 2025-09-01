Nuevo Taller de Ajedrez para Personas Mayores

El Consejo de Personas Mayores invita a participar del Taller de Ajedrez para Personas Mayores, un espacio pensado para compartir, aprender y disfrutar de este apasionante juego mientras ejercitamos la mente y pasamos un lindo momento en compañía. 💡🤝

📅 Comienza el 3 de septiembre

🕓 Miércoles de 16 a 18 hs

👨‍🏫 Instructor: Eduardo Schtre

📍 Oficina de Adultos Mayores (Urquiza y Avellaneda)