El Consejo de Personas Mayores invita a participar del Taller de Ajedrez para Personas Mayores, un espacio pensado para compartir, aprender y disfrutar de este apasionante juego mientras ejercitamos la mente y pasamos un lindo momento en compañía. 💡🤝
📅 Comienza el 3 de septiembre
🕓 Miércoles de 16 a 18 hs
👨🏫 Instructor: Eduardo Schtre
📍 Oficina de Adultos Mayores (Urquiza y Avellaneda)
Nuevo Taller de Ajedrez para Personas Mayores
