Inversión en Seguridad

Coronel Suárez, primer municipio bonaerense en entregar un equipo Starlink al Comando de Prevención Rural.

Coronel Suárez se convirtió en el primer municipio bonaerense en incorporar tecnología Starlink al servicio de seguridad rural, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la modernización y el fortalecimiento de la seguridad en el distrito.

🤝 En tal sentido, el secretario de Gobierno y Seguridad Gastón Duarte, en representación del Intendente Ricardo Moccero, hizo entrega de un equipo Starlink al Oficial Principal Federico Gómez, Jefe del CPR local.

🌐 Esta herramienta permitirá dotar de conectividad satelital de banda ancha a las zonas rurales sin cobertura, posibilitando la comunicación inmediata, la transmisión en tiempo real de datos e imágenes y un monitoreo más eficaz de la seguridad, con el objetivo de avanzar progresivamente en la incorporación de más equipos en toda la flota.

🚔 La entrega fue encabezada por el Secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, junto al Subdirector Mariano Beilman, quienes destacaron que la conectividad satelital representa un salto de calidad en materia de vigilancia, prevención y respuesta operativa, ya que garantiza la comunicación directa y permanente entre los efectivos, la base del CPR y los productores agropecuarios en sectores sin señal.

✨ De esta manera, la Gestión de Ricardo Moccero vuelve a marcar un camino de innovación y trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, posicionando a Coronel Suárez con herramientas modernas y eficaces que brinden mayor seguridad a todos los vecinos.