*Nuevo Curso de Manipulación Segura de Alimentos*

El curso se dictará los días 12 y 13 de febrero a las 13:00hs. en el Salón Auditorio del Hospital Municipal, y está destinado a todas aquellas personas que trabajen o deseen trabajar en contacto con alimentos.

Con el objetivo de garantizar la elaboración, distribución y venta de alimentos inocuos en Coronel Suárez, la Secretaría de Salud Municipal, a través de la Dirección de Bromatología, informa que se encuentra abierta la inscripción al Curso de Manipulación Segura de Alimentos.

Según lo establecido por el Código Alimentario Argentino, en su artículo N°21, inciso 1, “toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten o comercialicen alimentos o sus materias primas, debe contar con un Carnet de Manipulador de Alimentos expedido por la autoridad sanitaria competente, con validez en todo el territorio nacional”.

Para más información o inscripciones, comunicarse al teléfono 2926-549609 o acercarse a la Dirección de Bromatología, ubicada en Avenida Casey y Roque Sáenz Peña, de 6:00 a 19:00 horas.