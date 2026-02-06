El Municipio incorporó un tractor corta césped para la Planta de Reciclado

El Municipio continúa fortaleciendo los servicios públicos y el cuidado de los espacios de trabajo. En este marco, se adquirió un nuevo tractor corta césped que será destinado a la Planta de Reciclado, con el objetivo de mejorar las tareas de mantenimiento y orden del predio.

Esta incorporación permitirá optimizar los tiempos de trabajo, brindar mejores condiciones al personal y garantizar un entorno más seguro y prolijo para quienes desempeñan sus tareas en el lugar.