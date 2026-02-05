GRAN PEÑA FOLCLÓRICA EN EL SANMA

El Club San Martín y la organización “Suárez Late” te invitan a compartir una noche única de música, tradición y comunidad.

Todo lo recaudado será destinado a la compra de un DEA (Desfibrilador Externo Automático), una herramienta fundamental para cuidar la vida de todos.

Te esperamos para disfrutar, colaborar y ser parte de este compromiso colectivo.

Construyamos juntos, un Club San Martín Cardioprotegido.

“Por Club San Martín , que lata seguro”