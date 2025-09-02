Pringles ya se prepara para celebrar su 143ª Aniversario

Cada aniversario es motivo de convocatoria de toda la comunidad y la zona para celebrar y compartir actividades pensadas para toda la familia.

En este marco, el Intendente Lisandro Matzkin anunció el programa de propuestas por el 143º Aniversario, con actividades que se desarrollarán durante cuatro días

Los festejos centrales tendrán lugar el sábado 27 de septiembre en el Balneario Municipal. A partir del mediodía habrá peñas y artistas locales, patio de comidas, stands de artesanos y emprendedores, Desfile de Instituciones y show musicales con la actuación, como número central, de Los Totora.

En la presentación de los festejos por este aniversario, el jefe comunal estuvo acompañado por los Directores Eugenia Cavallaro (Cultura), Marianela Strazzere (Turismo) y Alcides Merodio (Deportes).