Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”: 10 años salvando vidas

En este día tan especial, celebramos 10 años de compromiso, trabajo y esperanza, reafirmando la decisión del actual Intendente Ricardo Moccero de impulsar la construcción de la Neonatología Regional, acompañando el proyecto del doctor Osvaldo Azpilicueta, con el firme convencimiento de “salvar vidas”, acompañando a las familias y garantizando la atención de los recién nacidos con igualdad de oportunidades en el acceso a la salud, marcando un antes y un después en la salud pública perinatal en Coronel Suárez.

💙 Ratificando este compromiso con la salud perinatal y con el apoyo del Gobernador Axel Kicillof, en abril de 2025 la Neonatología del Hospital Municipal fue provincializada, tras la firma de un convenio entre el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el Intendente Ricardo Moccero.

Esta decisión jerarquiza el servicio, lo integra a la red de derivación perinatal de la Provincia y lo convierte en el segundo centro de alta complejidad de la Región Sanitaria I, después del Hospital Penna de Bahía Blanca.

🌱 Nada de esto sería posible sin un Estado presente, con capacidad de gestión y cuidado, que sostiene políticas públicas para proteger la vida desde el primer instante. A ello se suma el profesionalismo y la vocación de médicos y enfermeras que, día a día, velan por la salud de los cientos de recién nacidos que pasaron por este servicio.

📊 Como dato que refleja este impacto, la tasa de mortalidad infantil en el distrito descendió del 14,7 por mil al 8,4 por mil, demostrando con hechos el valor de una política pública sostenida, el trabajo en equipo y el compromiso con la vida.