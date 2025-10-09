Los libros de Julio César Melchior presentes en el aniversario de Santa Anita

La obra del escritor representará no solamente el legado histórico y cultural de los descendientes de los alemanes del Volga sino también a los pueblos alemanes y al distrito de Coronel Suárez, en el multitudinario evento que se organiza para el 12 de octubre próximo con motivo de conmemorarse el 125 aniversario de la localidad de Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos.

Los libros, que ofrecen un recorrido por la historia y cultura de los alemanes del Volga, sus tradiciones y costumbres, su gastronomía y el dialecto que se habla en sus aldeas y colonias, podrán ser hojeados y adquiridos durante esa jornada.

Para asegurar que todos los interesados puedan acceder a este material, la exhibición y venta estará a cargo de María de los Ángeles Jacob, una persona dedicada a la difusión de esta herencia cultural e incluso coautora de una obra que rescata la historia de la localidad de Santa Anita.

Los títulos de los libros de Julio César Melchior que estarán presentes son: “Hilando Recuerdos de los alemanes del Volga”, “Lo que el tiempo se llevó de los alemanes del Volga”, “La vida privada de la mujer alemana del Volga”, “La infancia de los alemanes del Volga” y “La gastronomía de los alemanes del Volga”.

Esta participación representa una nueva oportunidad para visibilizar, preservar y valorar el legado histórico y cultural que hace a la identidad de los descendientes de alemanes del Volga, promoviendo su transmisión a las generaciones futuras y fortaleciendo los lazos con una memoria colectiva que sigue viva.