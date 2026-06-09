ÑAM, 5ta. Edición: dos días para disfrutar los sabores de Coronel Suárez

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Suárez y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ÑAM continúa fortaleciendo y visibilizando el trabajo de emprendedores, productores y elaboradores locales, generando un espacio de encuentro que impulsa el desarrollo gastronómico de nuestra comunidad.

Este 13 y 14 de junio llega la 5ª edición y estarán presentes: Penguin Coffee, Minami sushi, Grito Changa, Marche Otra, Don Fish craft beer, Mimo’s sin tacc, L.A asados, India Black, Yerba Raíces, Almendra y Nuez, Hongos del Abra, Artesanatta, Alfajores Materos.

📍 Mercado de las Artes 📅 Sábado 13 y domingo 14 de junio ⏰ Desde las 16:00

🔥 SÁBADO

🕠 17:00 a 19:00 Happy Hour: Don Fish – Craft Beer – Marche Otra

🕠 17:30 | Charla sobre espacios libres de gluten

🥖 18:30 | Masterclass de Panadería – 1° año Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos (Instituto N° 48)

🥫 19:15 | Masterclass sobre Conservas – 3° año Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos (Instituto N° 48)

🎶 20:30 | Shows en vivo de La ¾ y Drink Team

🔥 DOMINGO

🕠 17:00 a 19:00 Happy Hour: Don Fish Craft Beer – Marche Otra

🍰 18:00 | Masterclass sobre Rogel – 2° año Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos (Instituto N° 48)

🍄 18:30 | Charla: Gírgolas, del cultivo al plato

🍹 19:00 | Masterclass sobre Gancia Casero y Budines Sustentables – 3° año Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos (Instituto N° 48)

🧀 Presentación y degustación de productos de emprendedores locales 🏆 21:00 | Premiación

🎸 21:15 | Show en vivo de Delorean

¡Te esperamos para vivir una nueva edición de ÑAM, donde la gastronomía suarense vuelve a sorprender!