Caminata literaria y presentación del libro “Un lugar llamado palabra” de la escritora Inés Cortón

El próximo viernes 24 de octubre, a partir de las 18:30 horas, se realizará una caminata recorriendo y conociendo las distintas bibliotecas de la ciudad, en una propuesta que invita a disfrutar de la lectura, la palabra y los espacios culturales de Coronel Suárez.

📢La actividad es organizada por la correcaminata Toro Merlo, y tendrá como punto de partida la Biblioteca Infantil, continuando por la Biblioteca Parlante para finalizar en la Biblioteca Popular Sarmiento, donde a las 19:30 horas, la escritora Inés Cortón presentará su libro “Un lugar llamado palabra”.

🎶Durante la jornada también se podrá disfrutar de la presentación artística de Voces del Alma, y de las interpretaciones musicales de Laura Belloni y Horacio Herrera.

Los interesados en participar de la caminata deben comunicarse al: 📞2926 520472