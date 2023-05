Músicos y bandas locales presentes en “Suárez Rock” para meterle mucho rock al finde suarense

The Colliers, Grito de Asencio, Changas y Changos del Rock, La Sonata de las Ninfas, Gariloz, Fulanos Blues, 7 Leguas y Plug In serán parte de la movida rockera suarense el próximo 20 de mayo en el Polideportivo Municipal Cerrado (sobre calle Israel) a partir de las 18 horas hasta la 1 de la mañana.

????Organizado por el Municipio de Coronel Suárez a través de la Jefatura de Gabinete, secretaria de Gobierno y el área de Juventudes, la movida joven tendrá su lugar en “Suarez Rock” un espacio donde las bandas y músicos locales, dejarán todo su arte en una noche que promete, buena música, gastronomía con productos locales y patio cervecero y, sobre todo, mucho rock.

????Se presentarán: Grito de Asencio, Los Changos y Changas del Rock, surgidos en la Escuela de Música Municipal, La Sonata de las Ninfas, Gariloz, Fulanos Blues; Siete Leguas, la banda de Huanguelén que fue destacada cultural, Plug In y la banda de Santa María The Colliers.