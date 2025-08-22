Con toda la fuerza del folclore joven “Los Campedrinos” se presentarán en la Peatonal Criolla

En su 5° edición, la fiesta popular que ya es un clásico en Coronel Suárez, vuelve con toda la fuerza de nuestras raíces, el sabor del asado criollo, el trabajo de las instituciones y el talento de nuestros artistas locales. Entrada libre y gratuita

El próximo domingo 31 de agosto, será una jornada para disfrutar en familia, en un evento que fortalece la cultura local, apoya la producción y el trabajo de instituciones suarenses, y es posible gracias a una gestión que cree e invierte en nuestra gente.

Desde Campana y San Pedro llegan Los Campedrinos, la revelación del folclore joven, que vienen de brillar en el Movistar Arena y en los festivales más importantes del país como Jesús María y Cosquín.

Además, como en todos los eventos populares de esta gestión, los artistas locales estarán presenten con Stroman Gonella + invitados (Juan Lodos, Luz F Allen, Tiara Anzorena), el dúo Gamuza y Ariel, Luciano Aliberti y su banda y el ballet Cruz del Sur.

🍴Habrá patio gastronómico, juegos infantiles, paseo de artesanos y emprendedores, para disfrutar de una verdadera fiesta criolla en familia.

📅 Domingo 31 de agosto

📍 Paseo del Riel – Av. 12 de Octubre