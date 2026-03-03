Más universidad pública en Suárez: nueva Diplomatura en Cultura y Deporte

Mañana miércoles 4 a las 18.30 horas, en CREUS (Rodolfo Rey 575), se realizará una charla informativa sobre la Diplomatura de Vinculación en Promoción de la Cultura y el Deporte, una iniciativa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que llega a nuestra ciudad en el marco del programa provincial Puentes.

La diplomatura se dictará en el CREUS y estará orientada a la planificación, gestión y fortalecimiento de proyectos comunitarios vinculados a clubes, instituciones deportivas y espacios culturales del distrito.

La cursada tendrá una duración de un cuatrimestre, será presencial en horario vespertino y completamente gratuita para mayores de 18 años.

Una nueva oportunidad de formación universitaria en Coronel Suárez, ampliando el acceso a herramientas concretas para potenciar el desarrollo cultural y deportivo de nuestra comunidad.

Más información en 👉 www.creus.edu.ar o por whatsapp 2926-451146

Podes inscribirte en: https://forms.gle/g1h9WNVd8qdEa9sz9