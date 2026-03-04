En el marco del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a participar de una caminata pensada para celebrar, reconocer y homenajear a todas las mujeres en su día.
✔️Lunes 9 de marzo
9:30 hs
Anfiteatro Inda Ledesma
😃Será una hermosa jornada para compartir, reflexionar y caminar juntos, destacando el valor y el compromiso de las mujeres en nuestra comunidad.
🥳Sumate y participá.
📍Organiza: Consejo de Personas Mayores – Municipalidad de Coronel Suárez
