Finalizó la campaña “Todos Somos Útiles”

La campaña solidaria “Todos Somos Útiles” culminó una nueva edición logrando acompañar a más de 200 niños, niñas y adolescentes del distrito en el inicio del ciclo lectivo 2026.

La iniciativa, impulsada por la Juventud Radical de Coronel Suárez junto al Comité Leandro N. Alem, permitió una vez más estar presentes en el comienzo de clases, brindando útiles escolares a familias que necesitan una mano para afrontar esta etapa del año.

“Estamos felices de haber podido acompañar una vez más a tantas familias. Esta campaña es parte de nuestro compromiso permanente con la comunidad y refleja el trabajo sostenido que venimos realizando desde hace más de diez años”, señalaron las autoridades del Comité Radical local y la Juventud.

Por su parte, la senadora provincial Nerina Neumann destacó el espíritu de cercanía del radicalismo suarense y remarcó:

“Esta campaña comenzó hace más de diez años con mucho esfuerzo y compromiso. En sus primeras ediciones dependíamos en gran parte de donaciones, y si bien este año también hubo vecinos que acompañaron, me siento profundamente orgullosa de haber podido reforzar y redoblar el esfuerzo para llegar a más familias. Lo importante es que seguimos estando presentes, con responsabilidad y compromiso, junto a los chicos y sus familias en este comienzo de clases”.

Desde la organización subrayaron que “Todos Somos Útiles” se ha consolidado como una propuesta solidaria sostenida en el tiempo, basada en el trabajo militante y en una fuerte vocación de presencia territorial