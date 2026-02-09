Más de 90 participantes en la 2ª edición de “Las 2 Horas del Cantorcito” en el Balneario Municipal

Con una destacada participación de niños y niñas, se desarrolló en el Balneario Municipal “Samuel Davies” la 2ª edición de la tradicional competencia de pesca “Las 2 Horas del Cantorcito”, una propuesta pensada especialmente para quienes dan sus primeros pasos en la pesca deportiva.

🎣La jornada, organizada en conjunto por el Centro de Pesca Deportiva de Coronel Suárez y la Dirección de Deportes, reflejó el entusiasmo de los participantes y de sus familias, que se acercaron a disfrutar de una actividad que promueve el contacto con la naturaleza, el respeto por el entorno y la práctica del deporte desde edades tempranas.

El director de Deportes, Andrés “Piti” Mauri, agradeció especialmente el acompañamiento de los comercios Neptuno Pesca, Ferretería Diale, El Buen Pique y Carnada Viva Andrés, que aportaron los premios para los ganadores.

🏆 Ganadores de la competencia

🥇 1º puesto: Vivas Lorenzo (14 piezas)

🥈 2º puesto: Gunter Mateo (12 piezas)

🥉 3º puesto: Suárez Lautaro (10 piezas)

4º puesto: Lezica Valentino (7 piezas)

5º puesto: Hubert Thiago (7 piezas)

6º puesto: Ferreyra Lorenzo (6 piezas)

7º puesto: Ferreyra Mateo (6 piezas)

8º puesto: Schwerdt Ian (6 piezas)

9º puesto: Hubert Joaquín (6 piezas)

👏 ¡Felicitaciones a todos los chicos y chicas que participaron y a las familias que acompañaron!