DECOMISARON DOS MEDIAS RESES VACUNAS

Personal del Comando de Prevención Rural Cnel. Suarez en la labor conjunta con inspectores de la Dirección Municipal de Bromatología, continúan realizaron los pertinentes controles de comercio de rubro carnicería a los efecto de controlar la trazabilidad de la carne que se comercializa.

Procediendo a Inspeccionar comercio rubro carnicería hallando en la cámara frigorífica del local dos medias reses vacunas de unos aproximadamente 110 kilogramos de peso cada una, careciendo estas de sello vegetal y sanitario como también de troquel de planta de faena por tal motivo carece de su trazabilidad. Asimismo, la responsable del comercio refirió que ambas reses no son de su propiedad.

Por consecuencia se realizó el decomiso de los cortes antes mencionados por infracción a lo Articulado en el Art. 248 del Código Alimentario Argentino y Ordenanza 3408 Capitulo 1 inc. O dándole intervención al Juzgado de Faltas de Cnel. Suarez.

Antes una posible infracción del Art. 206 del Código Penal de la nación es que se en conocimiento a la Instrucción Judicial de la UFIJ Nro. 7 del Departamento Judicial Bahia Blanca, y se instruyen actuaciones judiciales correspondientes.

Procediendo a la desnaturalización de ambas medias reses conforme lo ordena el CAA.

Es dable remarcar que la totalidad de la carne secuestra no reunía las condiciones sanitarias necesarias para que pueda ser consumidas por personas o canes dado a que se desconoce su trazabilidad.