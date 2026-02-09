Más de 150 ciclcistas y un circuito turístico que finalizó en La Tranca de Cura Malal a puro folclore

El 14 de febrero, nos encontramos con otra propuesta turística en Villa La Arcadia, bajo el Cerro del Amor, con un festival para celebrar el Día de los Enamorados, con artistas locales y gastronomía, en el corazón de la comarca serrana.

🚴‍♂️Más de 150 ciclistas y familias fueron parte de una propuesta impulsada por la Gestión de Gobierno, a través de la Dirección de Turismo y Ambiente, coordinada por Iñaki Etcheverry y el espacio cultural La Tranca de Mercedes Resch, que combinó deporte, turismo y cultura en un circuito que unió Coronel Suárez con Cura Malal.

🏞️El recorrido por caminos rurales, acompañado por el atardecer, culminó en la tradicional pulpería turística La Tranca, donde la gastronomía típica, la música en vivo y el baile folclórico que surge de manera espontáneo, dieron forma a un encuentro cargado de identidad, tradición y orgullo suarense.

👤El Jefe de Gabinete Mauro Moccero, agradeció a los más de 150 ciclistas y demás familias y vecinos que se sumaron a la propuesta, y el trabajo desarrollado por la dirección de Turismo y Ambiente junto a La Tranca de Cura Malal, la colaboración de la dirección de Gestión Cultural y artistas locales.

💪Con estas iniciativas seguimos impulsando acciones que movilicen el turismo valorando los destinos de nuestro distrito; la cultura y los espacios de encuentro, fortaleciendo nuestras raíces y generando experiencias que nos conectan con lo que somos: #OrgullososDeSerSuarenses💯.