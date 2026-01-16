Más de 600 chicos disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano en Coronel Suárez

Gracias al trabajo articulado entre la Provincia de Buenos Aires y la Gestión de Gobierno Municipal, más de 600 niños y jóvenes participan este verano del programa Escuelas Abiertas en Verano, marcando un récord de concurrencia.

Actividades recreativas, culturales, deportivas y artísticas se desarrollan en clubes y espacios municipales del distrito.