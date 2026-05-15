PROGRAMA: “Vecino/Municipio”

En un contexto económico complejo y ante la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional, en Coronel Suárez el trabajo conjunto entre vecinos y Municipio se convierte en una herramienta clave para seguir mejorando la calidad de vida de cada barrio.

🚧Mediante esta modalidad, los vecinos asumen la provisión de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, mientras que el Municipio aporta la mano de obra y el acompañamiento técnico, consolidando una articulación que permite continuar con obras fundamentales para la infraestructura urbana.

🚨“En momentos difíciles, la salida siempre es entre todos. Cuando vecinos y Estado trabajan unidos, las obras llegan y la ciudad crece. Este tipo de iniciativas reflejan una comunidad que no se resigna y una Gestión que sigue presente, acompañando cada proyecto que mejora la vida de la gente”, expresó el Intendente Moccero.

🚜La construcción de cordón cuneta no solo mejora la transitabilidad y el escurrimiento del agua, sino que además genera ordenamiento urbano, mayor seguridad y más calidad de vida para las familias.