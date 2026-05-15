Desde Asociación Andante ponemos en marcha una nueva propuesta solidaria para seguir acompañando a la EMMCoS y a la Orquesta-Escuela de Coronel Suárez 🎶💛
🎁 Premios:
🥇 1° $500.000
🥈 2° $250.000
🥉 3°, 4° y 5° premio de $100.000 c/u
💲 Valor del número: $3000
📅 Sortea el sábado 30/5 por Lotería Nacional Nocturna
Cada número que comprás es una manera de colaborar con proyectos, instrumentos, actividades y oportunidades para nuestros chicos y chicas 🎻✨
📩 Si querés participar, escribinos por mensaje privado o acercate a nuestros puntos de venta.
*¡Gracias por acompañar y ayudarnos a seguir creciendo!
Destacados
¡LANZAMOS NUESTRA TÓMBOLA!
