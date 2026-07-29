ALUMNOS DE LA AGROPECUARIA SUARENSE EN LA EXPO RURAL DE BUENOS AIRES

Estudiantes de la “Escuela Agropecuaria de Cnel. Suárez” participaron de la `138º Exposición Rural de Palermo´, la emblemática muestra de ganadería, agricultura e industria de nivel internacional.

El grupo de jóvenes que representó a la escuela secundaria con orientación agropecuaria, se vieron motivados por la `Salida Educativa´ que se llevó adelante en sus vacaciones de invierno, logrando decir presente en la espectacular muestra rural, disfrutando de las más diversas propuestas que se brindan en el predio de la Sociedad Rural de Palermo.

La delegación estuvo conformada por jóvenes de Cnel. Suárez, Cura Malal, Huanguelén, Guaminí y Bonifacio, todos estudiantes de la institución suarense.

Los mismos, asistieron a la “Edición YPF” de la espectacular muestra Rural, tomando contacto directo con el evento que se lució a través de un mega despliegue de productores, especialistas técnicos, empresas, expositores comerciales, maquinarías, animales y representaciones provinciales de todo el país, donde a lo largo de la semana recibió a más de 1 millón de personas transformándose una vez más en el principal punto de encuentro de la comunidad agroindustrial.