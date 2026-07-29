Noche de Gala 2026

Ya están a la venta las entradas para la gran celebración de nuestra identidad*

La tradicional Noche de Gala volverá a reunir a la comunidad para celebrar la historia, la cultura y la identidad de Coronel Suárez. La edición 2026 se desarrollará el miércoles 5 de agosto, a las 19:45 horas, en el Teatro Italia, bajo la temática “Tres músicas, una comunidad”, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario del distrito y de la ciudad cabecera, además de la conmemoración de la Batalla de Junín.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 y podrán adquirirse hasta el viernes 31 de julio en la Dirección de Gestión Cultural (Lamadrid 1290), de 7:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00.

A partir del lunes 3 de agosto, la venta continuará en la Escuela Municipal de Música (EMMCOS), ubicada en Lamadrid 1250, en el horario de 8:00 a 21:00.

Lo recaudado será destinado a beneficio de la Asociación Andante, cooperadora de la Escuela Municipal de Música.

La Noche de Gala ofrecerá un espectáculo artístico que pondrá en escena la diversidad cultural que distingue a nuestro distrito y, como es tradición, será el marco para la entrega de las distinciones al Suarense del Año, Joven Destacado, Deportista Destacado y Destacado Cultural 2026.