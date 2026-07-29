La Muni te invita a vivir el último gran plan de estas vacaciones con “Toy Story 5”

Despedimos las vacaciones con dos funciones gratuitas de “Toy Story 5”, una nueva y emocionante aventura de Woody, Buzz y sus inseparables amigos para disfrutar en familia.

Jueves 30 y viernes 31 de julio

13:30 hs. | Apertura de puertas

14:00 hs. | Comienza la función

Cine Teatro Italia

Entradas gratuitas | Cupos limitados

Se entregarán hasta 3 entradas por adulto.

Retiralas el jueves 30 de julio, desde las 9:00 hs., en:

• Hall del Palacio Municipal (Alsina 150)

• Delegaciones de los Pueblos Alemanes y localidades del distrito.

No te quedes afuera del gran cierre. ¡Te esperamos para compartir una tarde llena de aventuras, risas y mucha emoción!