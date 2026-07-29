Despedimos las vacaciones con dos funciones gratuitas de “Toy Story 5”, una nueva y emocionante aventura de Woody, Buzz y sus inseparables amigos para disfrutar en familia.
Jueves 30 y viernes 31 de julio
13:30 hs. | Apertura de puertas
14:00 hs. | Comienza la función
Cine Teatro Italia
Entradas gratuitas | Cupos limitados
Se entregarán hasta 3 entradas por adulto.
Retiralas el jueves 30 de julio, desde las 9:00 hs., en:
• Hall del Palacio Municipal (Alsina 150)
• Delegaciones de los Pueblos Alemanes y localidades del distrito.
No te quedes afuera del gran cierre. ¡Te esperamos para compartir una tarde llena de aventuras, risas y mucha emoción!
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La Muni te invita a vivir el último gran plan de estas vacaciones con “Toy Story 5”
Despedimos las vacaciones con dos funciones gratuitas de “Toy Story 5”, una nueva y emocionante aventura de Woody, Buzz y sus inseparables amigos para disfrutar en familia.
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