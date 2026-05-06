Santa María palpita el 139º aniversario de su fundación

El Intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero junto al delegado de Pueblo Santa María Matías Schroh e instituciones de la tercera colonia alemana invitan a la comunidad a participar del cronograma de actividades programadas en el marco de un nuevo aniversario de la comunidad:

📍Jueves 7 de mayo:

🔹16:00hs. Taller de elaboración de kreppel. Organiza: Asociación de Turismo Comunitario. Lugar: Centro Cultural

📍Sábado 9 de mayo:

🔹13:00hs. Torneo de Kösser en la plaza del Inmigrante “Juan Carlos Roth”.

🔹21:00hs. Gran Cena y Baile “139 años de Santa María” en Club El Progreso. Organiza: Secundaria Parroquial Santa María.

📍Lunes 11 de mayo:

🔹 8:00hs. Izamiento de las Banderas en el Mástil Patrio. –

🔹10:00hs. Misa en Acción de Gracias en la Parroquia Natividad de María Santísima.

🔹11:00hs. Acto oficial frente al Templo Parroquial.

🎤Palabras alusivas, reconocimiento a los mejores promedios del ciclo lectivo 2025, entrega de la distinción Santa María “Honor al Mérito”, presentación de bancos situados en la rambla a cargo de la Asociación de Turismo Comunitario.

📍Luego del acto:

🌳Jornada de plantación de árboles “Raíces del Futuro” en el espacio verde ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y 9 de Julio. La idea es plantar un árbol por cada bebé nacido en Pueblo Santa María entre el 2025 a la fecha de hoy.

📍Sábado 16 de mayo:

🏠Recorrido arquitectónico. Apertura del museo y sala de fotos y recuerdos. Organiza: Asociación de Turismo Comunitario junto a Punto Digital.