Servicio de recolección de residuos domiciliarios VIERNES 10 DE OCTUBRE

La secretaria de Servicios Públicos informa a la comunidad que este viernes 10 de octubre –feriado nacional, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se conmemora cada 12 de octubre- el servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará de la siguiente manera:

El recorrido de las 15:00hs pasará a las 05:00hs.

El recorrido de las 19:00hs se realizará a las 08:00hs.

El día sábado 11, el servicio se realiza de forma normal.