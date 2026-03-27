Malvinas nos une: memoria, honor y patria en cada rincón del distrito

Este 2 de abril, en el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, se invita a los vecinos a ser parte de los actos conmemorativos que se desarrollarán tanto en Huanguelén como en la ciudad cabecera, en homenaje a quienes defendieron la patria con valentía y entrega, en una jornada cargada de emoción y memoria.

📍 Coronel Suárez

🕤 9:30 hs. Izamiento de la Bandera Nacional en el Bosque de la Gloria.

🕑 14:00 hs. Concentración en el memorial (Ruta 85 y calle Juncal).

🕝 14:30 hs. Acto Oficial – 44° aniversario de la Gesta de Malvinas

▪ Descubrimiento del busto en honor al Teniente Primero (post mortem) Roberto Néstor Estévez

▪ Palabras alusivas de veteranos de guerra e invitados

▪ Participación de instituciones y espectáculos artísticos

La jornada contará con la participación de la Banda Militar Curamalal del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 “General Belgrano” y la Base de Apoyo Logístico “Ángel Monasterio”; la Banda Municipal “Bartolomé Meier”, la Agrupación Folclórica La Tranca Cura Malal, Bomberos Voluntarios, el Aero Club Coronel Suárez, artistas locales, suelta de palomas y jinetes a caballo.

📍 Huanguelén

🕙 10:00 hs. Acto conmemorativo al pie del roble de la Gesta de Malvinas, en la Plaza San Martín.

Será un encuentro para mantener viva la memoria, rendir homenaje a nuestros héroes y reafirmar, unidos, el compromiso con la soberanía nacional.